Gyújtogatás

Több embert letartóztattak a horvátországi erdőtüzek miatt

Mint kiderült, a Dalmáciában tomboló erdőtüzek közül többet is szándékos gyújtogatások okoztak, ezért Andrej Plenkovic horvát kormányfő elrendelte az erdőtüzek okának alapos kivizsgálását - írja az MTI az N1 horvát hírcsatornára hivatkozva.

A miniszterelnök újságíróknak elmondta: megbízta Davor Bozinovic belügyminisztert, hogy határozottan járjon el az ügyben, és alaposan vizsgálja ki az erőtüzek okát. "Az eredmények elemzését követően döntünk a további lépésekről is, hogy mit tehetnénk a horvát erdők és az illetékes szolgálatok munkájának javítása érdekében" - hangsúlyozta Plenkovic.

Vasárnap este óta több mint harminc helyen tört ki tűz Zadar és Sibenik környékén. A tűzoltásba a hadsereg is bekapcsolódott. Jelenleg is égnek a tüzek Brac szigetén, Sibenik környékén és a Velebit-hegységben. A lángok nem veszélyeztetik ugyan a turisták által látogatott üdülőövezeteket, de napokig tart, míg eloltják őket.

A belügyminiszter még hétfőn délután arról tájékoztatott, hogy szándékos tűzokozás gyanújával hét embert vett őrizetbe a rendőrség, kihallgatásuk folyik. Azóta további gyújtogatókat fogtak el.

Egy 22 éves horvát állampolgárt tetten értek, amikor cigarettájával felgyújtotta száraz füvet, és így okozott tüzet Sibeniktől nem messze. Két kiskorút is őrizetbe vett a rendőrség, ők a sínek mellett gyújtották fel a száraz aljnövényzetet, ami átterjedt a Krka Nemzeti Parkra. A tűzoltóknak sikerült ugyan eloltani a lángokat, de azok komoly károkat okoztak.

Egy 75 éves nőt is előállítottak a hatóságok, mert szemetet égetett, és a lángok a szél miatt tovább terjedtek.

A fokozott tűzveszély miatt Horvátországban tilos tüzet gyújtani olyan helyeken, ahol a lángok tovaterjedhetnek. Gondatlan tűzokozás esetén magánszemélyek 15 ezertől 150 ezer kunáig (640 ezer forinttól 6,4 millió forintig) terjedő pénzbírságra büntethetők, vagy 60 nap elzárást kaphatnak. Szándékos gyújtogatás esetén azonban három évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható az elkövetőre.