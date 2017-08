Zene

A Linkin Park különleges koncerttel emlékezik halott énekesére

Fotó: AFP

Miután frontemberük, Chester Bennington halála miatt a Linkin Park az összes idei koncertjét lemondta, most egy közleményt raktak ki a Twitter-oldalukra, amelyben azt írják, különleges koncerttel akarnak tisztelegni elhunyt zenésztársuk előtt.

"Köszönjük a rajongóinknak a világ minden tájáról a rengeteg szeretetet, ami megerősített minket ezekben a hihetetlenül nehéz időkben. Mind az öten nagyon hálásak vagyunk a támogatásotokért, és ahogy felépülünk, elkezdjük építeni a Linkin Park jövőjét. Dolgozunk egy különleges Los Angeles-i nyilvános eseményen, hogy adózzunk Chester emlékének. Hamarosan megosztjuk veletek is a részleteket. Béke és szeretet. Phoenix és a Linkin Park."

Az emlékkoncerten valószínűleg más zenészek is fellépnek majd.