Az eltűnt újságírónő?

Megcsonkított női holttestet találtak a dán partoknál

Peter Madsen, a világ legnagyobb házilagos gyártmányú tengeralattjárójának tulajdonosa elismerte, hogy meghalt a hajóján az a fiatal újságírónő, aki eddig kerestek. Nem sokkal később elsüllyedt az UC3 Nautilus a koppenhágai kikötőben. A rendőrfőnök elmondta, hogy kutatás közben találtak a vízben egy női torzót, de még nem tudják, hogy kié - adta hírül a Sky News.



A rendőrség szerint túl korai lenne azt mondani, hogy Kim Wall torzóját találták meg, de ugyanazon a területen találták meg, ahol ő eltűnt.



Kim Wall, 30 éves újságíró augusztus 10-én érkezett meg Peter Madsen dán feltaláló tengeralattjárójára, és többé senki sem látta. A nő riportot szeretett volna készíteni a feltalálóról és a találmányáról.



Amikor augusztus 11-én kimentették Madsent a süllyedő hajójáról, és gyilkosság vádjával őrizet bevették, akkor azt mondta, hogy a nőt kitette a dán főváros kikötőjében még aznap este, amikor találkoztak.

Kim Wall (Fotó: AP)

Később változtatott a vallomásán és beismerte, hogy a nő meghalt a hajóján, és a holttestét a tengerbe temette.



A rendőrség, később kiemelte a hajót és a kikötőbe vontatta, ahol átvizsgálták, de nem találtak benne senkit, ezért a dán és svéd hatóság emberei visszakövették a hajó utolsó nyomvonalát.



A rendőrség hétfőn este bejelentette, hogy találtak egy női torzót a Koppenhágai vizekben. A maradványokat egy koppenhágai sziget partján talált egy kerékpáros.



Koppenhága rendőrfőnöke Jens Moller Jensen az újságíróknak azt mondta, amire rábukkantak, az egy test, fej, karok és lábak nélkül.



A nyomozók a fej és a végtagok nélküli holttest méretéből arra a következtetésre jutottak, hogy az az újsáírónő maradványa lehet, de biztosat csak szerdán tudnak mondani, amikorra meglesznek a DNS-vizsgálat eredményei.



A rendőrség azt már megállapította, hogya fejet, a kezeket és a lábakat szándékosan vágták le a törzsről. Madsen már augusztus 12-én bíróság elé állt Wall eltűnése kapcsán, a meghallgatás zárt ajtók mögött zajlott. A hatóságok gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítják a társasági emberként, művészként, rakétatervezőként is ismert mérnököt.



Madsen ügyvédje, Betina Hald Engmark leszögezte, hogy ügyfele nem ismerte be, hogy bűncselekményt követett volna el, a rendőrségnek bizonyítékkal is szolgált erről. A védencem nem vallott be semmit, ártatlannak vallja magát az ellene felhozott vádakban - idézte az ügyvédet hétfőn a BBC News.