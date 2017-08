Amerikai álom

Az amerikai elnök hétfőn este jelenti be az új afganisztáni stratégiát

Donald Trump amerikai elnök hétfőn este jelenti be kormánya új afganisztáni stratégiáját - közölte vasárnap délután a Fehér Ház.



A elnöki hivatal közlése szerint Trump az arlingtoni Fort Myer katonai támaszponton mond beszédet helyi idő szerint este kilenc órakor. A Fehér Ház közleménye szerint részletesen kifejti majd az amerikai kormányzat terveit "Amerika elkötelezettségéről Afganisztánban és Dél-Ázsiában".



Donald Trump pénteken kezdte meg hosszas tanácskozását a mindenkori amerikai elnökök hivatalos hétvégi rezidenciáján, Camp Davidben a követendő stratégiáról. A megbeszélésen jelen volt Herbert McMaster nemzetbiztonsági tanácsadó és a Nemzetbiztonsági Tanács több szakembere, valamint James Mattis védelmi miniszter. Az egyeztetésen nem csupán Afganisztánra, hanem egész Dél-Ázsiára vonatkozó stratégiai tervet vázoltak fel az elnöknek.



Afganisztánt illetően - a kiszivárgott hírek szerint - a nemzetbiztonsági tanácsadó és munkatársai egyértelműen az amerikai csapatok létszámának növelését javasolták. McMaster már korábban is emellett foglalt állást. A Camp Davidben tartott megbeszéléseken lehetőségként még felmerült az amerikai csapatok jelenlegi, 8400 fős szinten tartása vagy csupán nagyon szerény mértékű növelése, valamint a katonák létszámának kis mértékű csökkentése, egyidejűleg a hírszerzési tevékenység és a drónokkal végrehajtandó csapásmérések erősítésével.



Az Egyesült Államok erői 2001 októberében vonultak be Afganisztánba. Katonai akcióját Washington részben azzal indokolta, hogy megbünteti a tálibokat a 2001. szeptember 11-i amerikai terrorista merényletek támogatásáért, részben pedig annak a megelőzésével, hogy a tálibok a továbbiakban is veszélyeztessék az Egyesült Államok biztonságát. Az elmúlt 16 évben azonban nem sikerült eredményt elérni, sőt, a tálibok ismét erősödőben vannak, ismét több tartományt tartanak az ellenőrzésük alatt.