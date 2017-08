Terrorizmus

Lelőtték a barcelonai merénylet kitervelőjét

A barcelonai gázolásos merénylet feltételezett értelmi szerzője és elkövetője, Moussa Oukabir a Cambrilsban pénteki hajnalban lelőtt öt terrorista egyike.

Az El Periódico című katalán napilap meg nem nevezett forrásokra hivatkozva írta meg, hogy Moussa Oukabi a barcelonai merénylet fő gyanúsítottja.



A spanyol biztonsági erők korábban Moussa testvérét, Driss Oukabirt tartották a merénylet fő gyanúsítottjának, miután a fivér papírjait megtalálták a furgonban. A katalán rendőrség ezért közzétette Driss fényképét, aki ezután jelentette be, hogy ellopták a papírjait.



A katalán rendőrség azt gyanította, hogy a pénteki cambrilsi támadást részben meghiúsító rendőrök a merénylet főszervezőjét is lelőtték - több társával együtt.



Most vált biztossá, hogy Moussa Oukabi a lelőtt terroristák között van.