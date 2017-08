Késes ámokfutó sebesített meg embereket Finnországban

A késelőt lábon lőtték, majd letartóztatták. A rendőrség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy maradjanak távol a városközponttól. Twitter-üzenetben közölték, több lehetséges merénylőt keresnek. Elővigyázatosságból kiürítették a közeli könyvtárat és a bevásárlóközpontokból is evakuálják az embereket. A repülőtereket, pályaudvarokat ellenőrzik. Még nem tudni, hogy terrorista indíttatású támadás történt-e.



A sérültek számát nem tudni pontosan, a Turun Sanomat nevű finn lap szerint 7-8 sebesült lehet. A Twitteren ugyanakkor halálos áldozatról is írnak, ám ezt az információt nem erősítette meg senki.

