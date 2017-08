Terror

Terror Barcelonában: Magyar sérültje is van a merényletnek

Van egy magyar sérültje a csütörtöki barcelonai támadásnak - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteki sajtótájékoztatóján. Egy magyar nő könnyebben megsérült, de már el is hagyhatta a kórházat.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a BBC és a Mirror úgy értesült, hogy magyar is van a barcelonai terrortámadás áldozatai között. A magyar konzulátusra csütörtökön nem érkezett ilyen információ.