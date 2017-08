Terror

Terror Barcelonában: Egy hároméves gyerek is meghalt a támadásban

Ahogy arról mi is beszámoltunk, csütörtökön késő délután egy fehér a tömegbe hajtott robogott az egyik barcelonai sétálóutcán, a La Ramblán. A kisteherautó embereket gázolt el, jelenleg 13 halottról és 88 sérültről tudni. A furgon sofőrje még mindig szökésben van.

A Telegraph úgy tudja, hogy egy hároméves gyerek is meghalt a terrortámadásban. A kicsit a gázolás után kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

A BBC és a Mirror információi szerint magyar áldozata is lehet a gázolásos támadásnak. A legfrissebb hírek szerint tizennyolc ország állampolgárai vannak a halottak és a sérültek között.