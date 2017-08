Terrortámadás

Terror Barcelonában: 13 halott, több mint 100 sérült, magyar is lehet az áldozatok közt

A külügy egyelőre nem erősítette meg a magyar áldozatról szóló hírt. A katalán rendőrség még keresi a furgonos támadót. 2017.08.18 07:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AFP

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Barcelona belvárosában egy fehér furgon a járókelők közé hajtott csütörtök délután. A kisbusz több mint ötszáz méteren keresztül hajtott az emberek között a La Rambla bevásárlóutcán, mielőtt egy kioszknak ütközött.

A katalán belügyminiszter késő este azt nyilatkozta, legkevesebb 13 ember meghalt, és több mint százan megsérültek, tizenöt ember állapota válságos. Az áldozatokról egyelőre annyit tudni, hogy egyikük belga állampolgár, hárman pedig németek. A hatóságok szerint legkevesebb tizennyolc ország állampolgárai vannak az áldozatok, vagy a sérültek között.

Spanyol hatósági forrásra hivatkozva a Mirror azt írja, hogy a sérültek vagy a halottak között magyar is lehet, ezt a külügyminisztérium egyelőre nem erősítette meg.

A rendőrség szerint egyértelműen terrortámadás történt. Az IS Amaq hírügynökség szerint az Iszlám Állam vállalta magára a barcelonai merényletet.

A katalán rendőrfőnök késő esti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a kisbuszt vezető merénylő gyalog menekült el a helyszínről, de több szemtanú is személyleírást adott róla. Korábban annyit lehetett tudni, hogy egy 170 centiméter magas férfit kerestek, aki fehér pólót viselt. Nincs arra utaló jel, hogy a támadónál fegyver lett volna.

Elfogtak két embert a támadással összefüggésben, de a rendőrség szerint nincs köztük a furgont vezető merénylő. Az egyik elfogott férfi az észak-afrikai spanyol enklávéban, Melillában, a másikuk Marokkóban született. Egyiküket Alcanarban, a másikat Ripollban, vagyis mindkét esetben Barcelonától messzebb fogták el.

A rendőrség szerint egy szerda esti, a Barcelonától 200 km-re lévő Alcanarban lévő robbanásnak is köze lehet a kisbuszos támadáshoz. A városban egy robbanásban összedőlt egy ház, egy ember meghalt, heten megsérültek. Volt egy második robbanás is csütörtökön, amikor már a tűzoltók a helyszínen vizsgálódtak, és gázrobbanásra gyanakodtak. Péntek hajnalban azonban a rendőrség már arról beszélt, hogy a házban robbanószereket készíthettek. Azt még nem tudni, hogy pontosan hogyan kötődhet a végül két áldozatot és több mint tíz sérültet követelő kettős robbanás a csütörtöki gázoláshoz.