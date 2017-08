Merénylet

Terror Barcelonában: Egy szemtanú szerint lövöldözött is a gázoló

hirdetés

Fotó: AFP

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, csütörtökön délután egy fehér furgon hajtott a Barcelona egyik forgalmas sétálóutcáján, a La Ramblán nyüzsgő tömegbe. A rendőrség szerint terrortámadás történt, a gázolásos merényletnek egy halottja és 32 sebesültje van.

A hírek szerint két felfegyverzett ember behatolt egy Tallers utcai török étterembe, ahol meg nem erősített hírek szerint túszokat ejtettek és elbarikádozták magukat. Egyikük a furgon sofőrje lehet. A rendőrök jelenleg is tárgyalnak velük.

A 24.hu-nak sikerült beszélnie egy szemtanúval, akinek virágboltja van a La Ramblán. Forrásuk elmondta, hirtelen arra lett figyelmes, hogy sikoltozva rohannak felé az emberek, majd mögöttük meglátta a furgont. Többeknek sikerült félreugrani előle; az ő üzletében is sokan kerestek menedéket, és maga is a földre vetette magát. Állítja, a sofőr, amikor kiszállt, leadott néhány lövést, majd elmenekült.

A városközpont jelenleg le van zárva.