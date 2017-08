Malala Juszafzai az Oxfordi Egyetemen tanul tovább

Az Oxfordi Egyetemen folytatja tanulmányait Malala Juszafzai. A Nobel-békedíjas pakisztáni jogvédő és aktivista csütörtökön tudta meg, hogy felvették a patinás intézménybe, ahol politikatudományt, filozófiát és közgazdaságtant hallgat majd.



Az Egyesült Királyság nemzetei közül Angliában, Walesben és Észak-Írországban csütörtökön hozták nyilvánosságra az emeltszintű érettségi vizsgák eredményét, amelyek alapján a diákok felvételt nyernek az egyetemre.



Malala Juszafzai a Twitter közösségi portálon osztotta meg követőivel a jó hírt, hogy bejutott a világ egyik legjobb egyetemére. A Pakisztán északnyugati részéből származó 20 éves aktivista, aki szűkebb hazájában kiskora óta kampányolt a lányok oktatáshoz való jogáért, később pedig világszerte a gyerekek hasonló jogaiért, azt írta: "olyan izgatott vagyok, hogy Oxfordba megyek. Gratulálok minden érettségizőnek, ez volt a legnehezebb év. Mindenkinek a legjobbakat a jövőre!".



Malala Juszafzai az után került Nagy-Britanniába, hogy a pakisztáni tálibok fejbe lőtték, amiért szembeszegült a lányok oktatásáról hirdetett nézeteikkel. Sebesülése után a lányt Angliába szállították gyógykezelésre. Csodával határos módon felépült, és végül a szigetországban maradt.



2014-ben, alig 17 évesen Nobel-békedíjjal tüntették ki a gyermekek jogainak védelmében folytatott harcáért, ezzel ő lett minden idők legfiatalabb Nobel-díjasa.



Noha csak júliusban múlt 20 éves, életéről könyv és film is született már. 2013-ban megjelent memoárja világszerte milliós példányszámban kelt el, és beszédeiért is komoly összegeket kap. Az összegyűlt pénzt jótékony célokra fordítja, alapítványa mellett oktatással foglalkozó szervezeteket támogat.



Idén áprilisban António Guterres ENSZ-főtitkár a béke küldöttévé nevezte ki a Nobel-békedíjas pakisztáni diáklányt, ő a legfiatalabb, akit valaha is megbíztak az ENSZ erkölcsi tekintélyt igénylő feladatával.

