USA

Trump: mindkét oldal hibáztatható az erőszakért Charlottesville-ben

Donald Trump amerikai elnök a kedd délutáni nyilatkozatában a bal és a jobboldali csoportokat egyaránt hibáztatta a Charlottesville-ben történt atrocitásokért. 2017.08.16 07:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Addig nem tehettem nyilatkozatot, amíg nem ismertem valamennyi tényt" - fogalmazott Trump a szombati Charlottesville-i történésekre utalva.



Az elnök a New York-i Trump-toronyban tett nyilatkozatot. Eredetileg az amerikai infrastrukturális fejlesztésekről éppen aláírt elnöki rendeletét jelentette be, de újságírói kérdésekre válaszolva visszatért a Charlottesville-ben történtekre, ugyanis az amerikai híradásokat ez a téma uralta.



Álláspontja szerint mindkét oldalon voltak tévedések. "Az egyik oldal rossz, a másik oldal szintén nagyon erőszakos volt, szemernyi kétségem sincs efelől. Szerintem mindkét fél hibáztatható. Elítélem a neonácikat és a fehér felsőbbrendűséget hirdetőket, de higgyék el nekem, a demonstráción nem mindenki volt neonáci vagy fajgyűlölő" - fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy addig nem akart egyértelmű nyilatkozatot tenni, amíg nem volt tisztában valamennyi ténnyel. Ezzel azokra a bírálatokra utalt, amelyek mind republikánus, mind demokrata párti politikusok részéről érték őt azért, mert a halálos áldozatokat is követelő zavargások kirobbanásakor megnyilatkozott ugyan, elítélte az erőszakot, de csak hétfőn nevezte néven a felelősöket. "Szeretek korrekt lenni, meg akarom ismerni a tényeket" - szögezte le. Hozzátette: a szombati "szörnyűséges nap volt" az amerikai nemzet számára. Az ellentüntetőkbe belerohanó autó vezetőjét gyilkosnak, tettét megbocsáthatatlannak nevezte.



Donald Trump egyébként a sajtótájékoztatón azt jelentette be, hogy aláírta az elnöki rendeletet az országban tervezett nagyszabású infrastrukturális beruházások megindításához szükséges engedélyek felgyorsításáról. Kormányzata ugyanis - Trump választási ígéreteihez híven - utak, hidak, épületek megújítására készül. Az elavult infrastruktúrák megújítására a kormányzat ezermilliárd dollárt szán.



"Többé nem engedjük meg, hogy csodálatos országunk infrastruktúrája omladozzék és tönkremenjen" - hangsúlyozta Trump. Leszögezte: "miközben új utakat, hidakat, vasútvonalakat, alagutakat és autópályákat építünk majd, gondot fordítunk a környezetvédelemre is. Amerikai munkásokkal, amerikai vassal, amerikai acéllal építjük újjá az országot" - hangoztatta.



Közben a Fehér Ház szóvivője közölte: az elnöki rendelet kétéves határidőt ír elő az infrastrukturális beruházások valamennyi engedélyének megszerzéséhez, majd ezt követően indulnak meg a munkálatok.