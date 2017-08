Jótékonyság

Bill Gates 4,6 milliárd dollárt adományozott egy alapítványnak

Bill Gates 4,6 milliárd dollárt adományozott jótékony célra, ez a legnagyobb egyszeri összeg, amelyet a Microsoft alapítója 2000 óta jótékonyságra fordított.



A 64 millió darab Microsoft-részvény megajándékozottjának kiléte nem ismert, valószínű, hogy a világ leggazdagabb embere és felesége által közösen alapított Bill és Melinda Gates Alapítvány kapta - adta hírül a The Guardian brit napilap honlapja az amerikai értéktőzsde adattárára hivatkozva.



Az alapítványt 2000-ben hozták létre 5 milliárd dollárral az egészségügy javítására és a szegénység csökkentésére. Azóta a világ legnagyobb magánalapítványává vált, vagyona 40,3 milliárd dollárra gyarapodott.



A 64 millió darab Microsoft-részvény Bill Gates jelenlegi 90 milliárd dollárra rúgó vagyonának 5 százalékát tesz ki. Ezzel Gates részesedése a Microsoftban, amelyet 1975-ben alapított, 1,3 százalékra csökkent az 1996-os 24 százalékról.



A múlt hónapban Warren Buffett amerikai befektető adományozott 3,17 milliárd dollárt jótékony célra.



Buffett és Gates is tagjai a The Giving Pledge elnevezésű jótékonysági kezdeményezésnek, amelynek résztvevői vállalják, hogy vagyonuk döntő részét karitatív célokra ajánlják fel.