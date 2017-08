Jobb-bal

Megütötték és elzavarták a charlottesville-i szélsőjobboldali tüntetés szervezőjét

Ahogy arról mi is beszámoltunk, szombaton Charlottesville-ben egy 20 éves ohioi fiatal, James Alex Fields Jr. a szélsőjobboldali felvonulók ellen tiltakozó tömegbe hajtott az autójával. A merényletben 19 ember megsérült, egy pedig meghalt.

A Unite the Right tüntetés szervezője, Jason Kessler vasárnapra sajtótájékoztatót hívott össze. A rendezvény résztvevői először azt üvöltözték, hogy "szégyen", majd azt, hogy "gyilkos". Aztán, amikor Kessler megpróbálta elkezdeni a beszédét, többen odamentek a mikrofonhoz, és kiabálva tiltakoztak ellene. A férfit meg is ütötték, Kessler elmenekült a helyszínről.