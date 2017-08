Bűnügy

Rács mögé került a világ egyik leggazdagabb embere

hirdetés

Fotó: APP

Csalás, pénzhamisítás és pénzmosás miatt öt embert tartóztatott le a rendőrség Izraelben, köztük a világ egyik leggazdagabb emberét, a gyémántmágnás Beny Steinmetzet is.

A milliárdos üzletembert legutóbb decemberben csukták le, majd később házi őrizetbe helyezték. A vád szerint nagy mennyiségű kenőpénzt fizetett ki 2014-ben azért, hogy cége, a BSGR megszerezze egy guineai vasércbánya kitermelési jogát. Ebben a bányában található a világ legnagyobb, még kiaknázatlan vasérckészlete.

A gyanús üzlettel kapcsolatban az Amerikai Egyesült Államok, Svájcban, Guineában és Izraelben is nyomozás indult.

Steinmetz most azért került ideiglenesen rács mögé, mert állítólag fiktív szerződéseken keresztül hajtottak végre ingatlanügyleteket Izraelen kívül. Vállalata egyelőre nem kommentálta a történeket.

Legutóbbi letartóztatása után vissza kellett adnia izraeli és francia útlevelét, és 180 napig nem hagyhatta el az országot.

Vagyonát a Forbes jelenleg egymilliárd dollárra becsüli.