Letartóztatás helyett ruhát vett a tolvajnak a jófej rendőr

A fiatalember azóta megkapta az állást és a jövő héten már munkába is áll – mondta el a rendőr a CP24 torontói hírtelevíziónak.



Niran Jeyanesan felidézte, hogy a Walmart áruházlánc személyzete ing, nyakkendő és zokni ellopásának kísérletéért jelentette fel a fiatalembert. “Nehézségei voltak az életében, egyenesbe akarta hozni családját azzal, hogy állást vállal. De nem volt hozzá semmilyen forrása. Meg akarta kapni a munkát, csak ez járt a fejében. Úgy vélem, valóban hibázott” – magyarázta.



A rendőr felettese korábban a BBC-nek méltatta beosztottja intézkedését. “Egy 18 éves letartóztatása senkinek sem állt érdekében. Nagyon pozitívan ítélem meg (a döntést). Minden kérdést megoldott a rendőrtiszt intézkedése. A közösségnek jó példát kell mutatnunk” – hangoztatta Paul Bois.

