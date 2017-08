15 emberrel végzett

Hajtóvadászatban megölték az indiai gyilkos elefántot

A csordájától elszakadt és falvakon végigcsörtető, vélhetően 25 éves elefánt négy ember életét oltotta ki márciusban Bihar államban, majd további 11 emberét a szomszédos Dzsharkhand államban, az egyik legszegényebb indiai törzs lakta hegyes-völgyes vidéken.



Az erdészeti hatóságok adtak engedélyt a gyilkos elefánt elejtésére, miután több kisebb falut is elhagytak rettegő lakói az elmúlt napokban történt két haláleset nyomán. A megvadult állat keresésére 50 fős csapat indult pénteken, köztük több tapasztalt elefántvadász, például Navab Safat Ali Khan mesterlövész, akit India legjobb elefántvadászának tartanak.



“Embert próbáló műveletben, heves esőzés közepette a sűrű erdőben, rossz látási viszonyok között 50 fős csoportunknak sikerült megtalálni az elefántot péntek este. Egy mesterlövész vadász kapta a feladatot kilövésére, mivel el akartuk kerülni, hogy kínok-kínjával végezze az állat. Az első lövést a homlokára adta le, és amikor az állat összeesett, egy második lövést is leadott rá” – közölte vasárnap Lala Ratnakar Szingh, a vadvédelmi hatóság illetékese.



Az állatot szombaton az erdőben eltemették. “Sajnálatos, hogy meg kellett ölni, de ki kellett adnunk az engedélyt a kilövésére, mivel káoszt okozott a térségben. A falusaik fellélegezhettek” – tette hozzá Szingh.



A sűrű erdők borította Dzsarkhand államban évente mintegy 60 ember halálát okozzák az elefántok, országosan évente több mint 300 ember életét oltják ki. Sok elefántot megölnek a falusiak is, megtorlásul kertjeik és szántóföldjeik feldúlásáért.