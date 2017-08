Németország

Náci karlendítése miatt verték meg a részeg amerikait

A 41 éves amerikai ellen eljárás is indult a náci jelképek és jelszavak használatát tiltó németországi törvény megsértése miatt. 2017.08.13 14:38 MTI

Drezdában egy járókelő megütötte azt a részeg külföldit, aki több alkalommal is náci karlendítést mutatott be a belvárosban, és akit emiatt őrizetbe vettek - közölte a helyi rendőrség vasárnap. A tettes ellen is eljárást indítottak, de egyelőre őt még keresik. Németországban rövid idő alatt ez már a második eset, hogy külföldi állampolgárokat vettek őrizetbe.



A 41 éves amerikai ellen eljárás indult a náci jelképek és jelszavak használatát tiltó németországi törvény megsértése miatt. A kisebb sérüléseket elszenvedő turistánál az őrizetbe vétele után különösen magas véralkoholszintet mutattak ki.



A náci karlendítést bemutató férfit bántalmazó járókelő elmenekült a helyszínről a szombat reggeli incidens után, őt testi sértés miatt keresik a hatóságok.



Augusztusban ez már a második eset volt, hogy Németországban külföldi turisták náci karlendítés miatt kerültek összetűzésbe a hatóságokkal.



Múlt hét végén két kínai turistát vettek őrizetbe, miután náci karlendítéssel pózoltak és fotózkodtak a szövetségi parlament (Bundestag) épülete előtt Berlinben. A parlament őrei vették őket észre, majd értesítették a hatóságokat.