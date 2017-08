Ukrán válság

Tovább éleződik a konfliktus a Donyec-medencében

hirdetés

Továbbra sem enyhül a válság Kelet-Ukrajnában, a hét végén két ukrán katona vesztette életét és 14 sebesült meg - derült ki a kijevi hadműveleti parancsnokság jelentéseiből.



Vasárnapi közleményében a parancsnokság arról számolt be, hogy az elmúlt napban egy katona halt meg és nyolc sebesült meg a harcokban. A Moszkva által támogatott szakadárok 17-szer sértették meg a tűzszünetet, a legsúlyosabb helyzet a frontvonal északi részén, Luhanszk megyében alakult ki. A front déli szakaszán, az Azovi-tenger partjánál a támadó erők a minszki egyezmények által tiltott 120 milliméter kaliberű tüzérségi fegyvereket is bevetettek az ukrán katonák állásai ellen.



Előző nap, szombatra virradóan egy katona esett el, és hat sebesült meg a szakadárok támadásainak következtében. Aznap húsz alkalommal lőtték a szakadárok az ukrán katonák állásait, több ízben nehéztüzérséggel. Szombati jelentések szerint több lakott településre is lőttek a szakadár erők. A Luhanszk térségében fekvő Krimszke faluban nagy kaliberű páncéltörő gránátok csapódtak be. Az ukrán hadsereg televíziójának beszámolója szerint ezeket RPG-27 (Gyöngyvessző) típusú fegyverekből lőtték ki lőtték, amelyek csak az orosz és a jordániai fegyveres erőknél vannak rendszeresítve.



Donyeck megyében a front ukrán ellenőrzésű oldalán Novoluhanszke településen csapódtak be tüzérségi lövedékek, két lakóházban okozva károkat. Péntek este a Donyeck közelében lévő marjinkai útellenőrző posztot vették tűz alá szakadár ellenőrzés alatti területről. A jelentések szerint polgári személyek nem sérültek meg a támadások következtében.

A DAN szakadár donyecki hírügynökség vasárnap 23 tűzszünetsértésről számolt be, jelentése alapján 11 lakott településre csapódtak be lövedékek az önkényesen kikiáltott "népköztársaság" területén. Áldozatokról nincs szó a DAN jelentésében. A luhanszki szakadárok "népi milíciája" szombaton egy civil sérültről adott hírt, jelentéseik szerint az általuk ellenőrzött területre szombatra és vasárnapra virradóan egyaránt 9-9 alkalommal nyitottak tüzet az ukrán fegyveres erők.



Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) ukrajnai megfigyelői küldöttsége közben legfrissebb, szombaton közzétett jelentésében arról számolt be, hogy ismét észlelték tiltott fegyvereket jelenlétét a frontvonal szakadár oldalán. Az UNIAN ukrán hírügynökség által ismertetett beszámoló szerint a nemzetközi misszió megfigyelői egyebek mellett hat darab 120 milliméter kaliberű Sztrela-10 (Nyíl) típusú rakétarendszert fedeztek fel nem messze a szakadárok által megszállt megyeszékhely, Luhanszk városától.



Alexander Hug, az EBESZ-misszió helyettes vezetője pénteki sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy egy hét alatt 55 százalékkal nőtt a tűzszünetsértések száma a Donyec-medencében. Szavai szerint külön aggodalommal tölti el a küldöttséget, hogy jelentősen növekedett a minszki egyezmény által tiltott, 100 milliméteresnél nagyobb kaliberű tüzérségi fegyverek bevetéséinek száma. A küldöttség által feljegyzett adatok alapján egy hét alatt legalább 547-szer vetettek be a harcokban rakéta-sorozatvetőket, aknavetőket és egyéb tüzérségi fegyvereket. A helyettes misszióvezető sajtótájékoztatójáról szóló UNIAN-hírben azonban nincs információ arról, hogy a szemben álló felek közül melyik, milyen arányban lőtt az említett fegyverekkel.