Gyakorlat

Kína harci repülőkkel közelítette meg Tajvant

Kínai harci repülőgépek tartottak hadgyakorlatot Tajvan szigete körül szombaton és vasárnap - közölte a tajvani védelmi minisztérium.



Vasárnap a kínai légierő két katonai szállító repülőgépe repült át a Tajvan és a Fülöp-szigetek közti Bashi-csatornán, majd Tajvan északi része és Japán felé folytatták az útjukat, ahol két további harci repülőgép csatlakozott hozzájuk. Ugyanezen az útvonalon már szombaton is tartottak hadgyakorlatot kínai harci gépek – közölte a tajvani tárca, hozzátéve, hogy a tajvani erők figyelemmel követték a gyakorlatokat, és riadalomra semmi ok.



Peking folyamatosan napirenden tartja egy Tajvan elleni katonai művelet lehetőségét arra az esetre, ha a sziget – amelyet Kína saját részének tart – a formális függetlenség irányába tenne lépéseket.



Kína nemrég nagyszabású katonai modernizációs programba kezdett, és az utóbbi időben egyre határozottabb hangnemben képviseli álláspontját a dél- és kelet-kínai-tengeri területi vitákban is.