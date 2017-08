Szakértő

Fokozódott a veszélyhelyzet az észak-koreai konfliktusban

A veszélyhelyzet fokozódott az Egyesült Államok és Észak-Korea konfliktusában a két ország vezetőinek kijelentései nyomán - mondta Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.



A veszélyt fokozza a véletlen problémája is, például, ha a koreai rakéták célt tévesztenek - tette hozzá a szakember.



Kis-Benedek József ugyanakkor megjegyezte azt is: míg korábban úgy vélték, 10-15 atomfegyvere lehet Észak-Koreának, most már inkább 60-ra becsülik a számukat.