Trump: Csőre töltöttük a fegyvereinket

Az Egyesült Államok felkészült a támadásraÉszak-Korea ellen - jelentette be pénteken a Twitteren Donald Trump amerikai elnök.

"Teljesen készen állnak a katonai megoldások, csőre töltöttük a fegyvereinket arra az esetre, ha Észak-Korea meggondolatlanul cselekszik. Remélhetőleg Kim Dzsongun más utat válasz" - írta az Independent tudósítása szerint az amerikai elnök.

Szakértők szerint ennek ellenére egyelőre nem kell attól tartani, hogy tovább eszkalálódna a helyzet az Egyesült Államok és az észak-korai rezsim között. Nemrég Rex Tillerson amerikai hadügyminiszter is igyekezett nyugtatni a kedélyeket, mondván, az amerikaiak "nyugodtan alhatnak", nem kell attól tartaniuk, hogy Észak-Korea nukleáris csapást mérhet valamelyik nagyvárosukra.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!