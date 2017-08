Kigyulladt egy szerelvény, evakuálták a londoni metrót

Az Oxford Circus állomáson gyulladt ki egy szerelvény Londonban, mindenkit ki kellett menekíteni. A tüzet az utasok jelentették, miután füst- és égett műanyagszagot éreztek. Az állomásra érkező tűzoltók nem jelentették, hogy sérültek lennének, de a metróközlekedést leállították.

Oxford Street tube station in London had to be evacuated because of a fire alert. https://t.co/KNSGNv9UY4 pic.twitter.com/Yvuop6tjOS