Illegális bevándorlás

Így törnek be a migránsok Európába

hirdetés

Migránsokkal teli gumicsónak kötött ki egy népszerű spanyol strandon. A döbbenetes incidens a Zahara de los Utenes nevű falunál történt még szerda délután. Több tucat ember ugrott ki a csónakból, majd kihúzták a vízből, és szaladni kezdtek. A Diario de Candiz nevű helyi lap arról tudósított, hogy a bevándorlók gyorsan megváltoztatták kinézetüket, nehogy felismerjék őket a rendőrök.

És ez még semmi!

Mintegy hétszázan próbáltak ismét átjutni illegálisan a Marokkó és az észak-afrikai spanyol exklávé, Ceuta közötti határon csütörtökön - közölték a helyi hatóságok.



A tömeg megismételte a hétfői akciót, amikor is egy körülbelül háromszáz fős tömeg rohamozta meg a Tarajal nevű határátkelőt, ám akkor 186 embernek sikerült is belépnie spanyol területre.



A két ország hatóságai azonban most számítottak a várható rohamra, az átkelőhelyen szigorították a védelmet, így senki sem juthatott át. A próbálkozók közül a marokkói oldalon mintegy kétszáz embert vett őrizetbe a helyi rendőrség.



Az átkelőhelyen történt akciók miatt Tarajalnál egyelőre felfüggesztették a marokkói mozgóárusok belépésének engedélyezését Ceutába.



Marokkót és Ceutát több kilométer hosszú, hat méter magas, pengés dróttal felszerelt, dupla kerítés választja el, amelyet éjjellátó kamerákkal is őriznek



Általában az illegális határátlépők ezeken próbálnak meg tömegesen átmászni, ebben az évben erre eddig háromszor volt már példa.



A Ceutába bejutott illegális bevándorlók mind a helyi ideiglenes befogadóközpontba kerülnek, ahol megpróbáljál beazonosítani őket és elindítják ügyükben a menedékjogi eljárást. Az általában hosszas eljárás ideje alatt spanyol területen maradhatnak.



Az észak-afrikai exklávékba, Ceutába és Melillába idén eddig több mint ötezren próbáltak meg átjutni Marokkó irányából.