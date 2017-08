Izrael

Bevonult a börtönbe a magatehetetlen merénylőt agyonlövő katona

Bevonult egy izraeli katonai börtönbe reggel másféléves büntetésének letöltésére Elor Azaria leszerelt katona, aki sorkatonai szolgálata idején agyonlőtt Hebronban egy megatehetetlenül fekvő palesztin merénylőt. 2017.08.09 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Azaria egy személyautóban érkezett a Crifin nevű katonai táborba, ahová több tucat támogatója is elkísérte izraeli zászlókat lengetve - jelentette az izraeli tízes tévécsatorna. Az első üléseken édesapja és ügyvédje ült, az elítélt katona hátul foglalt helyet, amikor behajtottak a tábor területére.



Elor Azaria ügyvédje korábban a kiszabott büntetés könnyítését kérvényezte Gadi Ejzenkot vezérkari főnöktől, és a börtönbe vonulás kezdetének elhalasztását kérte a válasz október elejéig várható kézhez vételéig, de kedden a katonai fellebbviteli bíróság elnöke elutasította a kérelmét, és ezért az eredetileg meghatározott időpontban kellett megkezdenie büntetése letöltését.



A katonai bíróság július végén elutasította a földön, magatehetetlenül fekvő palesztin merénylőt agyonlövő katona fellebbezését is, miután az ügyészek sorra megcáfolták a védelem állításait.



Ekkor helybenhagyták a február végén meghozott határozatot a másféléves, a bírák kisebbségi véleménye szerint túlzottan is enyhe börtönbüntetésről. Az indoklás elsősorban a tett motivációját vette figyelembe, mert a tanúvallomások szerint Azariát a bosszú vezérelte, és fegyverhasználata nem volt jogos.



Az Azaria-ügy megosztotta Izraelt. Az egyik oldal igazolhatónak tartja, hogy agyonlőtte a sebesült, már ártalmatlanított palesztint, mert az előzőleg késsel támadt az izraeli katonákra, és megsebesítette Azaria egyik katonatársát, a másik oldal viszont elítélendőnek tekinti a halálos lövés leadását 11 perccel a merénylet után. Egybehangzó vélemények szerint részben a közvélemény nyomására döntött a bíróság a viszonylag enyhe büntetés mellett.