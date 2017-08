USA

Beperelték a gyógyszergyárat, mert elhallgatta a mellékhatásokat

Az Egyesült Államok északkeleti szövetségi állama, New Hampshire gyógyszergyár ellen indít pert, mert reklámjaiban a cég nem hívta fel a figyelmet arra, hogy egyik gyógyszere függőséget okoz. 2017.08.09 07:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Államokban gyakran használt fájdalomcsillapítót gyártó Purdue Pharma gyógyszergyár ellen indít pert a főállamügyész. A cég agresszív marketinggel reklámozza termékét, és többszöri figyelmeztetés ellenére sem hangsúlyozta eléggé a gyógyszer mellékhatásait: azt például, hogy narkotikumtartalma függőséget okoz. A New Hampshire-i főállamügyész polgári bejelentés után indította meg kedden az eljárást. A panasz szerint reklámjaiban a cég túlhangsúlyozta a gyógyszer hatékonyságát, és azt állította, hogy csaknem lehetetlen függővé válni tőle, az ismertté vált eseteket pedig elhallgatta.



New Hampshire a kábítószer-függőség által leginkább sújtott szövetségi állam az Egyesült Államokban.



A főállamügyész hivatala jelenleg mintegy féltucat gyógyszergyár ügyében vizsgálódik. Az illetékesek áttekintik az elmúlt két év gyógyszerreklámjait. Az elmúlt két évben nőtt meg ugyanis ugrásszerűen az opiátfüggők száma. New Hampshire-ben 2016-ban csaknem ötszáz ember halt bele drogtúladagolásba.



Ann Rice, New Hampshire helyettes államügyésze kedd este azt nyilatkozta: "ha le akarjuk győzni ezt a járványt, akkor el kell érnünk, hogy ne legyenek új kábítószerfüggők. Ennek egyik módja az, ha biztosítjuk, hogy ezeket a függést okozó, rendkívül veszélyes gyógyszereket megfelelő módon forgalmazzák, úgy, hogy nem kisebbítik mellékhatásaikat és nem túlozzák el előnyeiket".



A Purdue Pharma - amelynek központja New Jerseyben van - közleményben visszautasította a vádakat, bár a cég szóvivője hozzátette: a gyártó elkötelezett abban, hogy megoldást találjon a problémára.



Donald Trump elnök kedden New Jerseyben az Egyesült Államokat emésztő kábítószer-problémáról szólva átfogó stratégiát ígért. Erőteljes rendfenntartói intézkedésekről beszélt, leszögezve, hogy "a kábítószermentes társadalom megteremtéséhez alapvető fontosságú az erős rendőrség". Az amerikai elnök korábban kétpárti úgynevezett opiátbizottságot is létrehozott a válság kezelése érdekében, és a washingtoni képviselőházban is különbizottság foglalkozik a drogfüggéssel, az opiátválsággal.