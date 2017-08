Baleset

Majdnem kivégezte a gyalogost az őrült futó - videó

hirdetés

Szinte millimétereken múlt, hogy nem történt tragédia London egyik hídjánál. Egy futó ugyanis nem vette figyelembe, hogy mellette gyalogosok is járnak, de annyira vehemensen edzett, hogy közben meglökte az egyik nőt, akit egy buszsávban haladó busz majdnem elütött. Csak a buszsofőr lélekjelenlétének köszönhető, hogy nem történt baleset, pont ki tudta kerülni a földre eső gyalogost, úgy hogy közben semminek sem ment neki. Szerencsére a nőnek nem esett komolyabb baja.



Az esetről a biztonsági kamerák felvételeket is készítettek, ez alapján keresik a cserbenhagyót. Minden bizonnyal a férfi még csak nem is tudott róla, hogy mi történt, ugyanis 15 perc múlva ugyanott visszafelé is elfutott.