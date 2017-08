Időjárás

Hatalmas vihar pusztított Erdélyben

Fotó: MTI

Súlyos károkat okozott az a vihar, amely vasárnap délután és este söpört végig Erdélyen - jelentette a helyi média.

Amint a Digi24 hírtelevízió hétfői híradásában beszámolt róla, hogy a nagy erejű szél több erdélyi megyében is fákat csavart ki, épületek tetőzetét tépte le, és megrongálta a villanyvezetékeket. Az Arad megyei Kisjenőben (Chisineu Cris) a városnapra felállított sátrakat sodorta el a vihar. Bihar megyében fákat és villanyoszlopokat döntött ki a heves szél.

A Mediafax hírügynökség jelentése szerint a Maros megyei Bátoson húsz ház tetőzetét rongálta meg a vasárnap esti vihar, Dicsőszentmártonban (Tarnaveni) pedig egy épületet teljesen tető nélkül hagyott.

A hegyvidéki heves esőzések áradásokat is okoztak. A Fogarasi havasok lábainál a tűzoltóknak kellett kimenteniük egy 12 tagú turistacsoportot, akik a megáradt Avrig folyó szigetén rekedtek.

A viharok egyelőre csak Erdélyt és Moldva északi részét érintették. Dél-Romániában, a Duna melletti megyékben továbbra is másodfokú, narancs színű hőségriadó van érvényben.