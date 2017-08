Illegális bevándorlás

Az olasz hatóságok megtagadták a kikötési engedélyt az Orvosok határok nélkül mentőhajójától

Az olasz hatóságok nem engedték olasz vizekre és megtagadták a kikötési engedélyt Lampedusa szigetén az Orvosok határok nélkül (MSF) nem kormányzati szervezet migránsokat szállító mentőhajójától vasárnap, miután a szervezet nem írta alá a római kormánynak a mentési munkát szabályozó magatartási kódexét.



Az MSF Prudence nevű mentőhajó 127 embert szállított. Miután az olasz hatóságok megtagadták a kikötési engedélyt, az olasz parti őrség hajóji nemzetközi vizeken, Lampedusa partjaitól harminc mérföldnyire vették át fedélzetükre a migránscsoportot a Prudence-ről.



Az MSF azon nem kormányzati szervezetek (NGO) egyike, amelyek nem írták alá az olasz kormánynak a földközi-tengeri embermentést szabályozó úgynevezett magatartási kódexét. Az MSF olaszországi szervezete mindenekelőtt arra mond nemet, hogy mentőhajóin az olasz fegyveres erők vagy a rendőrség embere is jelen legyen az embercsempészet elleni fellépésre.



A magatartási kódexet a Földközi-tengeren működő kilenc NGO-ból eddig négy írta alá (Save the Children, a máltai Moas, a spanyol Proactiva Open Arms, a német Sea-Eye). Marco Minniti olasz belügyminiszter korábban kijelentette, hogy az olasz hatóságokkal nem együttműködő civil szervezeteknek következményekkel kell számolniuk, és nem dolgozhatnak tovább Olaszországban.



A német Jugend Rettet mentőhajóját az olasz hatóságok lefoglalták, a legénységgel szemben vizsgálat indult illegális bevándorlás pártolása címén. Az olasz ügyészség vizsgálata szerint a Jugend Rettet mentőhajója több alkalommal líbiai vizeken egyenesen az embercsempészektől vett át migránscoportokat. A szervezet fellebbezett az olasz bíróságon. Olasz sajtóértesülések szerint hasonló vizsgálat folyik az MSF-fel szemben is, a szervezet ezt közleményben tagadta.



Az 1971-ben francia orvosok alapította MSF az egyik legnagyobb nemzetközi segélyszervezet, amely mindenekelőtt orvosi segítséget nyújt a háborús konfliktusok, a járványok, természeti katasztrófák sújtotta térségekben. A szervezet 1999-ben Nobel-békedíjban részesült. Az MSF 2015-től végez embermentő tevékenységet a Földközi-tengeren négy hajóval. Olaszországi szervezete tavaly több mint 56 millió euró adományból dolgozott, amelyet olasz magánszemélyektől és vállalatoktól kapott.