Légi közlekedés

Sztrájkba kezdenek pénteken a barcelonai reptér biztonsági dolgozói

Részleges sztrájkba kezdenek pénteken a barcelonai El Prat repülőtér biztonsági ellenőrzésért felelős dolgozói, amelyet vasárnap és jövő hétfőn is folytatnak. 2017.08.03 17:00 MTI

A munkabeszüntetés négyszer egy órás lesz mindhárom napon: reggel fél hat és fél hét, délelőtt fél tizenegy és fél tizenkettő, délután fél öt és fél hat, valamint este fél hét és fél nyolc között.



A tiltakozó akció a tervek szerint a jövő hét pénteken és vasárnap is megismétlődik, augusztus 14-től pedig átvált folyamatos és határozatlan idejű sztrájkra.



A dolgozók így kívánják elérni, hogy munkaáltatójuk, az Eulen nevű vállalat jobb munkafeltételeket biztosítson számukra, valamint bővítse a munkavállalók létszámát.



A cég és a dolgozók közötti közvetítésben szerepet vállalt a katalán kormány delegációja is, amely 90 százalékon határozta meg a sztrájk alatt elvárt minimális szolgáltatásokat.



Közleménye szerint így lehet biztosítani a dolgozók sztrájkjogát anélkül, hogy megsértenék a személyek szabad áramlásának alapvető jogát.



Az egyébként is nagy forgalmú repülőtéren hosszú, akár több órás sorokra is számítani lehet a sztrájk idején - figyelmeztet a légikikötőt üzemeltető AENA vállalat, és azt javasolja, hogy az utasok legkevesebb három órával a járatindulás előtt érkezzenek meg a reptérre.



Az AENA ráadásul mintegy 300 ezer eurós büntetést helyezett kilátásba az Eulen cég ellen, mivel nem teljesíti megfelelően szerződésben vállalt feladatát.



A barcelonai repülőtéren a schengeni határellenőrzés szigorítása óta ismétlődnek a fennakadások és alakulnak ki időről-időre hosszú sorok a biztonsági kapuknál, mivel a vizsgálat a korábbinál alaposabb és több időt vesz igénybe. Az Eulen dolgozói szerint ehhez jóval több ellenőrre lenne szükség.