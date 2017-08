Trump tagadja hogy szemétdombnak nevezte volna a Fehér Házat

Donald Trump amerikai elnök szerda éjjel közzétett Twitter-bejegyzésében cáfolta azt a pletykát, hogy szemétdombnak nevezte volna a washingtoni Fehér Házat - írja az MTI.

Kedden a Sports Illustrated című sportmagazinban és egy internetes golf-portálon jelent meg az az állítás, mely szerint golfklubjai egyikében beszélgetve az elnök azt fejtegette: azért van gyakran távol Washingtontól, mert "a Fehér Ház egy szemétdomb". A kijelentés a média állításai szerint a New Jerseyben lévő Bedminster golfklubban hangzott el.

Trump most azt írta, hogy szereti a Fehér Házat. Az egyik legszebb épület (otthon), amelyet valaha láttam" - fogalmazott. "De a hazug hírforrások azt állítják, hogy szemétdombnak hívtam - TOTÁLIS VALÓTLANSÁG - szögezte le.

Az elnök, akiről köztudomású, hogy szereti a golfot, a hétvégéket rendszerint Washingtontól távol tölti: vagy a Palm Beachen lévő Mar-a-Lago üdülőkomplexumában, vagy valamelyik golfklubjában. Most hét végén is Bedminsterben lesz, méghozzá 17 napig, nyári szabadságon.

I love the White House, one of the most beautiful buildings (homes) I have ever seen. But Fake News said I called it a dump - TOTALLY UNTRUE