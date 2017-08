A nemzetközi helyzet fokozódik

Az amerikai állampolgároknak minél előbb el kell hagyniuk Észak-Koreát

hirdetés

Az amerikai külügyminisztérium szerda este kiadott közleményében sürgette az amerikai állampolgárokat, hogy minél előbb hagyják el Észak-Koreát. A figyelmeztetést egy hónappal a teljes beutazási tilalom életbe lépése előtt adta ki a külügyi tárca.

Washington a múlt hónapban - az Észak-Koreában letartóztatott és kényszermunkára ítélt, majd kómában hazaszállított egyetemista, Otto Warmbier halála után - jelentette be, hogy megtiltja állampolgárai észak-koreai utazását. A tilalom szeptember elsején lép életbe.

A rendelkezés értelmében az utazási tilalom alól felmentés kérhető, amelyet azonban csakis "nagyon korlátozott feltételek mellett" adnak meg. A külügyminisztérium egyelőre nem jelezte, hogy mikor hozza nyilvánosságra a beutazási tilalom alóli felmentés feltételeit.

Már korábban is előfordult, hogy az amerikai kormányzat figyelmeztette az Észak-Koreába utazókat, ám utazási tilalmat most először rendelt el.