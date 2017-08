Holokauszt

Háromszázezer rendbeli gyilkosságban való bűnrészesség miatt ítéleték el az auschwitzi könyvelőt

Fotó: AFP

Nincs egészségügyi akadálya, hogy letöltse négy éves börtönbüntetését az auschwitz-birkenaui náci haláltábor egyik utolsó életben lévő őre - írja az MTI. Oskar Gröning többek közt magyar zsidók legyilkolásában volt bűnrészes. 2015-ben ítélték el, 2016 végén lett jogerős a büntetés, de a védelem kérte, hogy halasszák el a végrehajtást Gröning egészségi állapota miatt, ezt a kérést utasították most el.

Az orvosszakértő szerint a férfi alkalmas a büntetés letöltésére, ugyanakkor követelmény a megfelelő orvosi és ápolói ellátás a börtönben.

Gröning az SS tagjaként 1944-ben az úgynevezett "magyar akció" (Ungarn-Aktion) idején a haláltáborba szállított és gázkamrába küldött emberek hátrahagyott csomagjait kezelte, előkészítve a terepet a deportáltak következő csoportjának, és bevételezte, majd az SS berlini központjába küldte a csomagokban talált pénzt.

Az auschwitzi könyvelő néven is emlegetett lágerőr abban is közreműködött, hogy az SS javára hasznosítsák a deportáltak értéktárgyait, állandó feladatai közé tartozott a deportáltak felügyelete, valamint az ellenállás és a menekülési kísérletek megakadályozása fegyveres erővel.

A férfi ellen már 1977-ben is folyt nyomozás, ezt később azonban leállították. A hannoveri ügyészség által indított új perbe beléptek mellékvádlók is, többnyire holokauszt-túlélők és áldozatok rokonai, köztük magyar állampolgárok is.

Gröning a bíróság előtt tett vallomásában hangsúlyozta: kétségtelen, hogy "erkölcsileg bűnrészes" a haláltábor működtetésében, és ezért bocsánatot kér, ügyének büntetőjogi vonatkozásait azonban a bíróságnak kell megítélnie.

Az utolsó tárgyalási napon azt mondta, hogy "nem lett volna szabad közreműködni" mindabban, ami Auschwitzban történt.