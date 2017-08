Korrupcióval vádolják

Nem utazhat Magyarországra Kolozsvár volt alpolgármestere

A román legfelsőbb bíróság végzése értelmében nem utazhat Magyarországra a korrupcióval vádolt, és ezért hatósági felügyelet alá helyezett Horváth Anna, Kolozsvár volt alpolgármestere. 2017.08.01 14:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A múlt hét végén hozott végzést honlapján tette közzé a legfelsőbb bíróság.



Horváth Anna az MTI-nek elmondta, hogy balatoni pihenésre szeretett volna utazni augusztus végén a családjával. Ehhez kérte az engedélyt az őt vádoló korrupcióellenes ügyészségtől (DNA). Az ügy a kolozsvári táblabíróságra került, és a tárgyaláson jelen levő ügyész nem kifogásolta a kérést, így a bíróság azt első fokon jóvá is hagyta. A DNA mégis fellebbezett, és a legfelsőbb bíróság helyt adott ennek. A bíróság arról is döntött, hogy hatvan nappal meghosszabbítja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa elleni hatósági felügyeletet.



A hatósági felügyelet értelmében a volt alpolgármester nem veheti fel a kapcsolatot az ügyében érintettekkel, rendszeresen meg kell jelennie a hatóságok előtt, és az ügyészség jóváhagyását kell kérnie, ha külföldre akar utazni.



Horváth Anna megerősítette az MTI értesülését, hogy a kolozsvári tárgyaláson azt is megkérdezték tőle, van-e magyar állampolgársága. Hozzátette: a legfelsőbb bíróság egyelőre nem indokolta meg a kiutazása megtiltására vonatkozó döntését. Ezt azért is sérelmezi, mert már tizedik hónapja kifogástalanul teljesítette az ellene hozott kényszerintézkedés minden részletét - mondta.



"Ez arra utal, hogy pszichológiai nyomást kívánnak rám gyakorolni. Az elmúlt tárgyalások egyikén az ügyész meg is fogalmazta, hogy a bírósági felügyelet célja ebben az esetben az, hogy ellenőrzés alatt tartsák a megnyilvánulásaimat és a viselkedésemet. Ilyen passzusra nem hiszem, hogy bárhol is rábukkanhatnánk a büntetőeljárás törvénykönyvében" - nyilatkozta a politikus, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke.



A DNA befolyással való üzérkedéssel vádolja a volt alpolgármestert. A bíróságra tavaly, karácsony előtt benyújtott vádirat szerint Horváth Anna hatvan fesztiválbérletet fogadott el a 2016. júniusi választási kampányban tevékenykedő önkéntesei számára egy ingatlanfejlesztőtől, cserében pedig megsürgette számára a városházán egy építési engedély kiadásához szükséges jóváhagyások kibocsátását.



Horváth Anna a kolozsvári önkormányzat március 21-ei ülésén mondott le tisztségéről, miután a DNA másodszor is meghosszabbította ellene a hatósági felügyeletet. A kényszerintézkedés miatt 2016. október eleje óta nem tudta ellátni alpolgármesteri teendőit.