Az amerikaiak kiürítették a moszkvai nagykövetségi üdülőt

Az amerikai diplomatáknak a Moszkvával szembeni amerikai szankciókra válaszul meghozott orosz diplomáciai intézkedések miatt kellett kiüríteniük az ingatlant, valamint egy, az orosz fővárosban általuk használt raktárt. 2017.08.01 13:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Államok oroszországi diplomáciai képviseletének utolsó gépjárművei is elhagyták helyi idő szerint kedd délig a moszkvai Szerebrjanij Bor (Ezüst Fenyves) zöldövezetben található nagykövetségi üdülőt - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség.



Az amerikai diplomatáknak a Moszkvával szembeni amerikai szankciókra válaszul meghozott orosz diplomáciai intézkedések miatt kellett kiüríteniük az ingatlant, valamint egy, az orosz fővárosban általuk használt raktárt. Az Egyesült Államoknak emellett szeptember 1-jéig 755 fővel kell majd csökkenteniük a nagykövetségük és három főkonzulátusuk személyzetének létszámát.



Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kedden koholmánynak nevezte, hogy az amerikai diplomatákat akadályozták az üdülőben található vagyontárgyak elszállításában. Rjabkov szerint az objektum kiürítésében az amerikai diplomaták feledékenysége és a rendszabályok amerikai részről történt megszegése miatt keletkezett hétfőn fennakadás.



Az amerikai sajtóban hétfőn megjelent tudósítások az orosz hatóságokat a munkálatok akadályozásával vádolták. Rjabkov szerint az amerikai illetékesek tisztában voltak vele, hogy az érintett zöldövezetben korlátozott a nehéz teherautók forgalma, mégsem szerezték be a szállításhoz szükséges külön engedélyeket. Ebben, mint mondta, az orosz külügyi tárca segítséget nyújtott nekik.



Az incidensre kitért Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is, aki szintén valótlannak minősítette azokat az állításokat, amelyek szerint orosz részről akadályozták a kiköltözést. Ő is arra hivatkozott, hogy Szerebrjanij Bor természetvédelmi övezet, ahová teherszállító gépjárműnek csak külön engedéllyel szabad behajtani.



Rjabkov azt is közölte, hogy az orosz külügyminisztérium kidolgozta annak mechanizmusát, hogy miként felügyelje az amerikai diplomaták oroszországi létszámcsökkentésének feladatát. Hozzátette: Moszkva nem foglalkozik olyan részletekkel, hogy kit érint a leépítés, számára az a fontos, hogy az amerikaiak beleférjenek a számukra megszabott 455 fős keretbe.



"Erre fogunk figyelni, amikor eljön szeptember 1." - mondta.



Az Egyesült Államokból tavaly decemberben kiutasítottak 35 orosz diplomatát és lefoglaltak két diplomáciai ingatlant. Washington ezt azzal a váddal indokolta, hogy Moszkva beavatkozott az amerikai elnökválasztásba. Az amerikai kongresszus két háza emellett a múlt héten megszavazott egy jogszabálytervezetet, amely Oroszország elleni eddig elrendelt szankciók törvényerőre emelése mellett újabb korlátozásokat is bevezet. Moszkva ezekkel a lépésekkel indokolta válaszintézkedéseit.