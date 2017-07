Erőszak

Így robbantották fel a rendrőségi konvojt Venezuela fővárosában

A világ legnagyobb olajkészleteivel rendelkező ország több mint két éve súlyos gazdasági, politikai és társadalmi válsággal küzd, mára gyakorlatilag a polgárháború szélére sodródott. A gazdasági problémák forrása, hogy az országnak a kőolajon kívül szinte semmilyen exportcikke nincs, ezért az olaj világpiaci árának esése miatt Venezuela gazdasága zuhanórepülésbe kezdett, és elszabadult az infláció. Sok helyen leállt a termelés, és a boltok polcai kiürültek.

A venezuelai belügyminisztérium közlése szerint két embert agyonlőttek a nyugati Mérida szövetségi államban egy tüntetés után, és ezzel vasárnap négyre emelkedett az alkotmányozó nemzetgyűlési választások miatt kitört összecsapások halálos áldozatainak a száma.



A gyilkosságok körülményei egyelőre nem ismertek. Caracas egyes kerületeiben is folytatódtak az utcai tüntetések, és az egyik során robbanás történt egy felvonuló rendőrségi motoros konvojban. A rendőrök közül többen megsebesültek, és két motorkerékpár kiégett. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta az erős robbanást, de gyaníthatóan egy házi készítésű pokolgép volt az oka. A konvoj leállt, a rendőrök a sérül társaik segítségére siettek, és közben könnygázzal és sörétes puskával távolra kényszerítették a tüntetőket.



Közben a közbiztonsági minisztérium arról számolt be, hogy Tachira államban két gyerek, egy 13 és egy 17 éves fiatal is meghalt a tiltakozásokban. Golyó végzett velük, de azt nem tudni, ki lőtt.



Az országnak ugyanebben a részében nem sokkal korábban egy katonát is agyonlőttek.