Légiközlekedés

Többszörösére nőttek a késések egyes európai repülőtereken

hirdetés

Az Airlines for Europe (A4E) lobbiszervezet adatai szerint egyes európai repülőtereken 300 százalékkal nőttek a késések a lassú utasbiztonsági és határellenőrzések miatt.



A szervezet hétfői közleménye szerint a probléma a nyári csúcsidőszakban okozza a legnagyobb gondot, Madridból, Mallorcáról, Lisszabonból, Lyonból, Párizs-Orly repülőteréről, Milánóból és Brüsszelből is több száz méter hosszú sorokat jelentettek, sokan emiatt lekésték a gépüket úgy is, hogy a járatok az egy évvel korábbihoz képest 300 százalékkal többet késtek.



Az Airlines for Europe szerint ezért a szigorított schengeni határellenőrzés, illetve az alacsony létszámú ellenőr okozza a problémát, mivel ezek a tényezők a légitársaságokon, utasokon, repülőtéren kívül esnek, ezért az tagállamoknak kell a felelősséget vállalnia a jelenségért.



Mint kifejtették, az új szabályok szerint a hatóságoknak mélyebb vizsgálatnak kell alávetniük a schengeni zónába érkező utasokat, és egyeztetni kell adataikat a schengeni információs rendszerben lévőkkel. Ez hosszabb ideig tart és jóval több ellenőrre lenne szükség, hogy gördülékeny maradjon az ellenőrzési folyamat - olvasható a közleményben.