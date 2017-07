Le kellett vágni a kígyó fejét, amelyet előző nap mentett meg - videó!

A Sheffield Lake-i 45 éves nő előző nap mentett meg két óriáskígyót, "cserébe" az egyik rátámadt. Rátekeredett a fejére, majd az arcának támadt. A nő utolsó erejét összeszedve a 911-et hívta a kétméteres boa szorításában. Bár a diszpécser nehezen értette, mi is történik, a segítség gyorsan érkezett. Mivel a kígyó erősen fogta a nőt, a tűzoltóknak nem volt más választásuk, le kellett vágniuk a kígyó fejét egy késsel. A tűzoltót azóta a polgármester ki is tüntette, hogy gyors reagálása és lélekjelenléte megmentett ismét egy embert, ugyanis egy zsebkéssel lenyiszatolni egy óriáskígyó fejét, nem egyszerű dolog...

Welp. The woman attacked by her pet boa constrictor didn't want to go on camera. This container was in her driveway.https://t.co/gy2L62wTxQ pic.twitter.com/BvEVx445BP