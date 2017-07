Belobbant a színpad: 22 ezer embert evakuáltak a spanyol fesztiválról

A Spanyolországban megrendezett Tomorrowland fesztiválról 22 ezer embert menekítettek ki, miután hatalmas robbanás kíséretében lángra kapott az este fő attrakciója, Steve Aoki fellépésének helyt adó nagyszínpad.

Sérültekről nincs hír, a tüzet már sikeresen eloltották, de a színpad teljesen összeomlott és még nagy a forróság az adott területen.



A Tomorrowland tájékoztatása szerint a tüzet technikai probléma okozta, a hatóságok vizsgálatot folytatnak az ügyben.

Fire at #Tomorrowland festival near Barcelona; 22,000 evacuated (via @alexprimlopez7) pic.twitter.com/oYjWahCWs1