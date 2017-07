Állati

Hajó fedélzetén őrjöngött egy cápa - videó!

A felvételt Long Island partjainál készült, az ott hajózó vízi jármű fedélzetére egyszer csak felugrott egy nagydarab makócápa, majd addig vergődött az orr-résznél, míg teste be nem szorult a korlát alá. Annyira kínlódott az állat, hogy már a szájából is vér folyt és egyre dühösebb lett.



Az akár 3 méteresre is megnövő makócápa híres arról, hogy emberre is támad.



Végül a legénység rájött, hogyan szabaduljon meg a vérszomjas ragadozótól: