Hillary Clinton kitálal

A demokraták 2016-os elnökjelöltje új könyvében többek között arról ír, milyen hatással volt az amerikai elnökválasztásra az orosz befolyás. 2017.07.27 15:55 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Ez történt" címmel jelenik meg őszel Hillary Clinton új könyve, amelyről a kötetet kiadó Simon & Schuster kedvcsinálóként elárult néhány részletet.

"Korábban gyakran úgy éreztem, hogy óvatosnak kell lennem a nyilvánosság előtt. Olyan volt, mintha biztosítás nélkül egyensúlyoztam volna egy drótkötélen. Ennek az okait majd igyekszem elmagyarázni. De most vége az állandó készenlétnek" - írja a könyv előszavában a 2017-es, amerikai elnökségért folytatott kampányban alulmaradt Clinton.

A kiadó az AP hírügynökségnek azt mondta, hogy a könyv nagyon személyes hangvételű lesz, és "tanmeseként" fog szolgálni azzal kapcsolatban, hogy az orosz befolyás hogyan hatott az elnökválasztára és hogy milyen fenyegetést jelent a demokráciára. A demokrata párti Clinton már korábban is többször utalt arra, hogy Oroszországnak szerepe volt abban, hogy elveszítette a választást.

Most, hogy már szabadabban beszélhet, Hillary megosztja a személyes élményeit arról, hogy milyen volt egy nagy párt első női elnökjelöltjének lenni egy olyan kampányban, amelyet áthatott a düh, a szexizmus, az orosz befolyás; amelyben voltak üdítő magasságok és dühítő mélypontok, valamint egy olyan ellenfél, aki minden szabályt megszegett.

A könyv 2017. szeptember 12-én jelenik meg.