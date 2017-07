Politika

Franciaországban már nem alkalmazhatják a rokonaikat a politikusok

Fotó: AFP

Az új szabályok értelmében a képviselők nem alkalmazhatják saját közeli hozzátartozóikat, ami a törvény értelmében házastársak, élettársak, szülők és a képviselők gyerekeinek foglalkoztatásának tilalmát jelenti - írja a Reuters. A szabályt megszegők 45 ezer eurós büntetést és három évi börtönt kockáztatnak. Minden más rokon, illetve egy másik képviselő közeli családtagjának alkalmazását be kell majd jelenteniük a képviselőknek.

A rokonok foglalkoztatása amiatt került a tavaszi francia elnökválasztási kampány középpontjába, mert kiderült, Francois Fillon konzervatív elnökjelölt feleségét és gyerekeit is valószínűleg fiktív állásokban foglalkoztatta, s ebből a család több tízezer euró bevételhez jutott. Fillon ellen ügyészségi eljárás indult, és a korábban favoritnak számító politikus végül be sem jutott az elnökválasztás második fordulójába, melyet Emmanuel Macron nyert meg.