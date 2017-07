Járvány

Már 32 áldozata van a romániai kanyarójárványnak

Romániában 225 ezerre tehető a 9 hónapot betöltött, de 9 évesnél fiatalabb gyerekeknek a száma, akiket nem oltottak be kanyaró ellen. Az Agerpres hírügynökség az egészségügyi tárca jelentését ismertetve azt írta, hogy a járvány további terjedése ellen létrehozott megyei bizottságok csaknem 2300 olyan települést azonosítottak, ahol fennáll a kanyarógócpontok kialakulásának kockázata. Ezek többnyire olyan helyek, ahol nincsenek háziorvosok, ezért oltási központokat hoznak létre, országszerte mintegy ezret. A központokban 1929 orvos és 2080 egészségügyi asszisztens lát el szolgálatot. A járvány a Kolozs és Beszterce megyei roma közösségekből indult. A fertőzést a vírus korábban Olaszországban és más nyugat-európai államokban azonosított törzse okozta.

A minisztérium jelentése rávilágít az országos oltási program gyenge pontjaira. Ezek közé sorolja, hogy nem létezik tartalékkészlet járványok esetére, nem különítenek el pénzt se erre. A vészhelyzetekre nincs felkészített személyzet, sem egységes eljárás. Korábban gondot okozott, hogy a szülők tömegesen kezdték megtagadni a vakcina beadatását gyermekeiknek.

Az egészségügyi miniszter olyan megye tisztifőorvosának a leváltását kérte, ahol a gyerekek fele sem kapta meg a kanyaró elleni oltást. Két hete Mihai Tudose kormányfő a nyilvánosság előtt neki adott ultimátumot, hogy legyen hatékonyabb a fellépés a járvány ellen, növelje a lakosság átoltottságát.

Az a szülő, amelyik elutasítja az oltást, gyermeke életét veszélyezteti. Amikor egy szülő valójában halálra ítéli gyermekét, nem tudom, milyen mértékben lehet még szülői jogokról beszélni.

Tudose ultimátuma után országos médiakampány indult, hogy a szülők oltassák be gyermekeiket.

Romániában eddig országszerte 8246 igazolt kanyarós megbetegedést jelentettek a betegség tavaly februári megjelenése óta, közülük több mint hatezren idén kapták el a kórt. A járvány az ország teljes területére kiterjed és eddig 32 halálos áldozatot követelt. A legtöbben a nyugati megyékben kapták el a kanyarót: Temes, Krassó-Szörény és Arad megyében is meghaladja az ezret a kanyarós megbetegedések száma. Az utóbbi időszakban hetente két-háromszáz új kanyarós megbetegedést jelentenek az egészségügyi hatóságok.