Rémtettek

Szlovákia egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosát kaphatták el

2017.07.25 08:39

Szlovákiában legkevesebb három ember kegyetlen meggyilkolásával gyanúsítják a vágsellyei származású, jelenleg zsolti illetőségű Miroslav L.-t, aki valószínűleg az egyik legbrutálisabb bűnözőként kerül be a szlovák kriminalisztika történetébe - közölte hétfőn a SME című napilap Peter Hraskóra, a Nemzeti Bűnügyi Hivatal igazgatójára hivatkozva.



Az igazgató szerint a 39 éves férfi olyan kíméletlenséggel követte el a gyilkosságokat, hogy azok részleteit nem is lehet a nyilvánosság elé tárni. “Nyilvánvalóan életfogytiglani vár rá” – mondta Hrasko.



Első áldozata saját élettársa volt, akivel Csehországban élt, mielőtt visszaköltözött Szlovákiába. A nő azt gyanította, hogy a férfi megcsalja, ezért el akarta hagyni, de Miroslav L. megfojtotta és elégette.



A gyanúsított 2010-ben megölt egy férfit is, akinek feleségével a közösségi médiában ismerkedett meg. Az asszony arra panaszkodott, hogy férje bántalmazza őt, mire Miroslav L. megígérte neki, hogy megszabadítja tőle, és aztán meg is ölte – megfojtotta – a férfit.



Meggyilkolt a gyanúsított egy nőt is, akivel ugyancsak az interneten, egy csevegőfórumon ismerkedett össze.



A SME értesülése szerint az elkövető minden áldozatát feldarabolta és elégette, ezért azonosításuk nehézségekbe ütközik. A gyanúsított maga mutatta meg a rendőröknek, hol szórta el a hamvakat.



A nyomozók szerint a brutális sorozatgyilkosnak háromnál több áldozata is lehet, köztük az egyik meggyilkolt nő másfél éves kislánya, aki nyomtalanul eltűnt.



A sorozatgyilkos véletlenül bukott le, ugyanis az eltűntek keresése során egy privigyei nyomozó felfigyelt arra, hogy többen közülük ugyanonnan tűntek el, ahol a férfinak is bejelentett átmeneti lakhelye van.



Vizsgálják, hogy a többi eltűnt is kapcsolatban állhatott-e a gyilkossal.