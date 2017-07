Iszlám Állam

Nőnek öltözve próbálnak meglépni a terroristák Moszulból

Az egyik Iszlám Állam katona is nőnek öltözött, kitömte a melleit és alaposan kisminkelte magát - egy dolgot azonban elfelejtett: borotválkozni.

Az Iszlám Állam terroristáinak sem tartott sokáig, hogy feltalálják Conchita Wurstöt, mindazonáltal ez annyira nem jött be Moszulnál, mint az Eurovíziós dalfesztiválon.



A július 10-én felszabadított városból menekültek a terroristák, különböző módszerekkel. Sok radikalizálódott nő például szexrabszolgának adta ki magát, hátha sikerül így meglépniük. A férfiak álruhában próbálnak megszökni, csak éppen borotválkozni felejtettek el hozzá. Az iraki hadsereg be is mutatott pár fényképet, hogyan csinálnak magukból nőt a terroristák. Hát, nem sok sikerrel...