Átrázás

Robotika versenyre mentek ki a gyerekek az USA-ba, gyorsan le is léptek

hirdetés

Burundiból is érkezet versenyző csapat a nemzetközi robotikai megmérettetése. A 16-18 éves fiatalok azonban eltűntek a szállást adó kollégiumból. Eleinte a kísérőtanár arra gyanakodott, hogy a négy fiú és a két lány egyszerűen bűncselekmény áldozatává vált, de az is megfordult a fejében, hogy kilógtak bulizni és nem sikerült hazatalálniuk.



A fiatalok a verseny miatt egy évig érvényes amerikai vízumot kaptak, így elviekben maradhatnak az országban. A rendőrség szerint azonban már ketten átjutottak Kanadába is. Minden bizonnyal menedékstátuszért fognak folyamodni.



Már csak azért is kellemetlen ez az egész, mert a versenyre több mint 150 országból jelentkeztek csapatok, de egedül az afgán résztvevőkkel problémáztak, főként az átmeneti utazási korlátozás miatt voltak gondok. Végül külön Trump-engedéllyel bemehettek a országba, meg is nyerték a második helyet.

2 teens from Burundi robotics team seen crossing into Canada, police say https://t.co/jrfKcSJOtx pic.twitter.com/L1yiINsq3M — CBS News (@CBSNews) 2017. július 21.