Magyar katonák vesztették életüket a kelet-ukrajnai harcokban

A kormányzó Moskal.in.ua című hivatalos honlapján közzétett rendelete értelmében a pénteki és szombati gyásznapokon félárbócra eresztik az állami lobogót a közigazgatási épületeken, az államhatalmi szervek és a helyi önkormányzatok korlátozzák szórakoztató rendezvények megtartását, a rádiók és televíziók szórakoztató műsorok sugárzását a megyében.



Hennagyij Moszkal a honlapján emlékeztetett arra, hogy a napokban a Donyec-medencében folyó harcokban a munkácsi 128-as dandár két kárpátaljai katonája esett el. Kedden ellenséges aknatűzben vesztette életét a 22 éves Balázs Zoltán királyházai születésű szerződéses katona.



Csütörtökön szakadár mesterlövész végzett a 21 éves Szerhij Hladkij mezőterebesi (Sztrabicsovo) illetőségű, ugyancsak szerződéses állományú tizedessel. Balázs Zoltánt csütörtökön katonai tiszteletadás mellett búcsúztatták el szülőfalujában, Királyházán, és helyezték örök nyugalomra a közeli Nagyszőlősön, ahol feleségével és kétéves kislányával élt.

Zoltan Balaz, 22, 128 brigade, killed yesterday in an artillery attack of Russian forces near Zaitseve, East Ukraine. pic.twitter.com/geLrgC9A5H