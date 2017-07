USA

Beszünteti a szíriai lázadók támogatását a CIA

A négy éve kezdett program csak korlátozott eredményeket hozott, főként azután, hogy 2015-ben orosz erők kapcsolódtak be a konfliktusba Damaszkusz oldalán. 2017.07.20 08:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) beszünteti a Bassár el-Aszad szíriai elnök kormányzata ellen lázadó fegyveres csoportok támogatását - értesült a The Washington Post című lap.



A négy éve kezdett program csak korlátozott eredményeket hozott, főként azután, hogy 2015-ben orosz erők kapcsolódtak be a konfliktusba Damaszkusz oldalán – mondták a nevük elhallgatását kérő, bennfentes információkkal rendelkező amerikai illetékesek a lapnak.



Donald Trump amerikai elnök egy hónapja hozta meg a döntést a program leállításáról, miután konzultált Mike Pompeóval, a CIA igazgatójával és Herbert McMaster tábornokkal, nemzetbiztonsági főtanácsadóval. A Fehér Ház és a hírszerző ügynökség nem kommentálta a lap értesülését.



A The Washington Post véleménye szerint a szíriai lázadókat támogató program felszámolása azt tükrözi, hogy az amerikai elnök érdekelt az Oroszországgal való együttműködés lehetőségeinek megtalálásában, és annak beismerése, hogy Washington befolyása korlátozott, akárcsak a szándéka Aszad elűzésére a hatalomból.



A program során több ezer lázadó kapott amerikai kiképzést és fegyvert, de már korábban is kétségek merültek fel vele kapcsolatban, miután egyes csoportjaik csatlakoztak az Iszlám Állam terrorszervezethez vagy más szélsőséges erőkhöz.