USA

Agresszív agydaganata van John McCain republikánus szenátornak

Fotó: AP

McCain szenátort a múlt pénteken műtötték meg, vérrögöt távolítottak el a koponyájából. Bár állapotát kielégítőnek mondták, az amerikai televíziókban megszólaltatott orvosszakértők már a hétvégén jelezték: komolyabb baj húzódhat meg a háttérben, tekintettel arra, hogy az arizonai politikust korábban már többször operálták bőrrákkal.



A mostani beavatkozást elvégző híres Mayo klinika orvoscsoportja szerdán este közleményben jelentette be: glioblasztomát, a rosszindulatú agydaganatok egyik agresszív formáját diagnosztizálták, a vérrög is emiatt alakult ki. A daganatot eltávolították. McCain irodája szintén közleményt adott ki, amelyben tudatta, a 80 éves politikus hangulata jó, és Arizonában, a családja körében lábadozva bizakodik, hogy a várható kezelések hatásosak lesznek. Meghan McCain, a szenátor lánya - aki a Fox televízió egyik kommentátora - közleményben szögezte le, hogy édesapját "a rákbetegség sokféle módon érintheti, de megadásra soha nem kényszerítheti őt".



Együttérző nyilatkozatok és közlemények sora jelent meg szerdán este a hír hallatán. Donald Trump a maga és a hitvese nevében kívánt mielőbbi gyógyulást. "John McCain szenátor mindig is nagy harcos volt. Gyógyulj meg hamar!" - fogalmazott közleményében az amerikai elnök. Elődje, Barack Obama - aki a 2008-as elnökválasztáson legyőzte a republikánusok elnökjelöltjeként az elnökségért induló McCaint - "amerikai hősnek" nevezte a szenátort és közleményében azt írta: a legremekebb harcos, akivel találkozott. "A rákbetegség nem tudja, mire vállalkozott, küldd el a pokolba, John!" - olvasható Barack Obama közleményében.



Közleményben kívánt jobbulást Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének és Chuck Shumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője is. Szerdán este republikánus szenátorok egy csoportja az egészségbiztosítási törvény jövőjéről tanácskozott, s előtte a politikusok közös imádságot tartottak McCain felgyógyulásáért. Lindsey Graham dél-karolinai szenátor, McCain egyik legjobb barátja közölte a szenátorokkal: a beteg politikus azt üzeni, hogy minél előbb igyekszik vissza a szenátusba.



McCain jelenleg a szenátus fegyveres ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke, s olyan politikusként tartják számon, aki kimondja, amit gondol és mindig képes a demokratákkal együttműködve kétpárti megállapodások kikovácsolására is.



A vietnami háborúban McCain repülőgépét lelőtték és őt 1967 októberétől 1973 márciusáig vietnami fogságban tartották, megkínozták és magánzárkában különítették el. Visszautasította, hogy előbb bocsássák szabadon őt, mint a többi amerikai katonát. Ekkortól tartják őt az amerikai nemzet hősének.