"Made in America" hét kezdődött az Egyesült Államokban

A Fehér Ház állami vacsorák színhelyül szolgáló termében és kertjében teherautók, traktorok, járművek, lovaglócipők, gitárok, baseballütők, cowboykalapok, az ötven szövetségi államból származó különféle termékek sorakoztak.



Az amerikai termékek dicséretének szentelt hetet megnyitó beszédében Donald Trump hangsúlyozta, hogy ismét beköszöntött az a korszak, amikor a "Made in America" előtérbe kerül. "Amerikai munkával, amerikai ügyességgel amerikai termékeket akarunk gyártani" - fogalmazott az elnök. Hozzátette: ha hazai gyártású árut vásárolnak, akkor a profit, a bevétel és sok munkahely is az országban marad.



Az elnök szerint az amerikai munkások és farmerek a világ legkiválóbbjai, az amerikai újító szellem és tehetség szintén a világ legjobbja. "Többé nem engedjük meg más országoknak, hogy kijátsszák a szabályokat, hogy ellopják a munkahelyeinket és elszívják a gazdagságunkat" - fogalmazott Trump. Leszögezte, hogy az elkövetkező hat hónapban e tekintetben jelentős változások várhatóak.



A megnyitó ünnepség után Donald Trump elnöki proklamációt írt alá a "Made in America" hétről, és július 17-ét "Made in America" nappá nyilvánította.



Kommentátorok megjegyezték: a bemutatóról hiányoztak azok, amelyeket a Trump-birodalom tucatnyi külföldi országban, köztük Indiában, Kínában, Indonéziában vagy Vietnamban gyártat.